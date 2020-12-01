В России обновлен суточный антирекорд по числу смертей от коронавируса

Коронавирус продолжает набирать обороты. В России за минувшие сутки болезнь унесла жизни 569 человек. Показатель оказался максимальным за все время пандемии.

Об этом стало известно во вторник, 1 декабря. Как сообщили в оперштабе, общее число летальных исходов в стране составило 40 464.

Третью неделю в России отмечается рост числа подтвержденных летальных исходов. Неделю назад число подтвержденных за сутки смертей превысило 500.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выявили еще 3 697 человек. Город остается на втором месте среди регионов РФ по заболеваемости, уступая Москве.