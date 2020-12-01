Петербургская полиция провела серию обысков во Всеволожском районе области

Полиция Санкт-Петербурга провела обыски в офисе и частных домах во Всеволожском районе Ленобласти, а также в нескольких городских квартирах. Правоохранители действовали в рамках уголовного дела о мошенничестве с землей.

Как сообщает Neva.Today, утром во вторник, 1 декабря, сотрудники «строительного» отдела экономической полиции ГУ МВД провели нагрянули с обысками в офис дачного некоммерческого партнерства «Памир», расположенном во Всеволожском районе.

Также полиция обыскала частные дома в Сертолово и Буграх. Проверены были и несколько квартир в Петербурге.

Полицейские искали документы, которые смогли бы доказать, что десять лет назад «Памир» получил право аренды 85 га земли в Белоострове. Предполагается, что после этого территория была разделена на несколько участков, которые были переданы иным лицам «бесплатно». В результате эти участки были проданы по высокой цене.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге прошли обыски по делу об убийстве бизнесмена Бадри Шенгелии.