В Петербурге прошли обыски по делу об убийстве бизнесмена Бадри Шенгелии

В Выборгском районе Северной столицы прошли обыски в рамках расследования убийства известного петербургского предпринимателя Бадри Шенгелии. По итогам мероприятия обнаружили внушительное количество оружия и патронов.

Причастность найденного оружия к громкому убийству Шенгелии, однако, не подтвердилась, поэтому дело о незаконном хранении огнестрела выделили в отдельное производство. Как передает телеканал 78.ru, обыски прошли в квартире на улице Композиторов еще в августе, а 17 ноября возбудили уголовное дело в отношении 62-летнего владельца арсенала оружия.

Правоохранители изъяли у мужчины около тысячи патронов и пуль, несколько пистолетов, карабин и другое оружие, большинство из которого признано пригодным к использованию.

Напомним, что бизнесмена Бадри Шенгелию расстреляли на ходу в собственном автомобиле на трассе «Сортавала» в сентябре 2018 года. В прошлом году gazeta.spb.ru писала о промежуточных итогах расследования резонансного преступления.