Прошел год с убийства бизнесмена Бадри Шенгелии: дело все еще не раскрыто

17 сентября 2018 года неизвестные в белом автомобиле с финскими номерами расстреляли движущийся по трассе в сторону Петербурга Mersedes, за рулем которого находился 53-летний Шенгелия.

Убитый, Бадри Шенгелия, являлся участником многочисленных рейдерских захватов в нулевые. Неудивительно, что стражам порядка не хватило года, чтобы отработать все версии — слишком многих людей могла, если не обрадовать, то уж точно не расстроить его смерть.

Несмотря на участие бизнесмена во многих уголовных, он фигурировал там исключительно как свидетель. Лишь дважды Шенгелия оказывался на скамье подсудимых, в 2004 и 2006 году. В первый раз его оправдали, а второй срок, почти 3 года в колонии общего режима, он отсидел не до конца, выйдя по УДО.

По информации Мойки78, за несколько дней до смерти Шенгелию должны были арестовать по обвинению в убийстве работника налоговой инспекции, за которое он должен был понести ответственность еще в 2006 году.

В настоящее время разработка версий по делу об убийстве бизнесмена продолжается. Следователи не считают его безнадежным.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что мужчину на станции метро «Московская» забили до смерти за оскорбление девушки.