На Софийской улице не смогли разъехаться две легковушки

Во вторник, 1 декабря, напротив дома №95 на Софийской улице в Петербурге произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, одна из машин въехала в другую перед заездом на КАД. В Сети появилась видеозапись, на которой видно, что получили повреждения. На место происшествия прибыли спасатели.

«На Софийской улице напротив дома 95 перед заездом на КАД кроссовер въехал в Ладу», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

«Проезжала мимо час назад… Легковая просто стояла, там что то с передним колесом случилось. Знак был выставлен. Еще подумала, чтоб ни кто не впечатался..и вот …теперь проблема не только с колесом», — рассказали очевидцы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга произошло серьезно ДТП, в которое попали несколько машин. Очевидцы сообщают об одном трупе. Все произошло утром во вторник, 1 декабря, на внутреннем кольце КАД перед торговым центром «Мега Парнас».