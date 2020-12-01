На Софийской улице не смогли разъехаться две легковушки

На Софийской улице не смогли разъехаться две легковушки
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Во вторник, 1 декабря, напротив дома №95 на Софийской улице в Петербурге произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, одна из машин въехала в другую перед заездом на КАД. В Сети появилась видеозапись, на которой видно, что получили повреждения. На место происшествия прибыли спасатели.

«На Софийской улице напротив дома 95 перед заездом на КАД кроссовер въехал в Ладу», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

«Проезжала мимо час назад… Легковая просто стояла, там что то с передним колесом случилось. Знак был выставлен. Еще подумала, чтоб ни кто не впечатался..и вот …теперь проблема не только с колесом», — рассказали очевидцы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга произошло серьезно ДТП, в которое попали несколько машин. Очевидцы сообщают об одном трупе. Все произошло утром во вторник, 1 декабря, на внутреннем кольце КАД перед торговым центром «Мега Парнас».

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На Софийской улице не смогли разъехаться две легковушки