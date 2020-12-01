Вирусолог предсказал, когда в России закончится масочный режим

Россияне снимут защитные маски примерно через два года, считает эксперт. Фото: pixabay

Россияне снимут защитные маски примерно через два года, считает эксперт. Фото: pixabay

Большая часть населения России перестанет придерживаться масочного режима приблизительно через два года. При этом остается вероятность, что часть коронавирусных ограничений будет действовать еще долго.

Об этом директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченского университета Александр Лукашев заявил в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, через пару-тройку лет коронавирус по-прежнему будет среди нас и никуда не исчезнет, продолжив циркулировать. Специалист считает, что к этому моменту люди привыкнут к пандемии и перестанут отслеживать график заболеваемости. Он отметил, что все жители будут «по крайней мере по одному разу вакцинированы».

Лукашев также заявил, что коронавирусная инфекция останется неотъемлемой частью медицинской системы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России обновлен суточный антирекорд по числу смертей от коронавируса.