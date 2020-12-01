Асмус призналась, что ее «выворачивает» от боли

Асмус призналась, что ее &#171;выворачивает&#187; от боли
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса пожаловалась на проблемы в жизни.

Актриса Кристина Асмус призналась, что в последнее время на нее обрушилось множество проблем. Своими переживаниями она поделилась в Instagram-аккаунте.

Звезда отметила, что ее «выворачивает» от боли, прямо как зонт во время сильного ветра. Она добавила, что столкнулась со множеством плохих событий и пожаловалась на то, что люди перестали быть человечными.

«Каждый раз на какое-то чудо надеюсь. Но жизнь отрезвляет все больнее и больнее»,

— объяснила Асмус.

Она также пообещала, что скоро объявит итоги своего танцевального конкурса. Подписчики поддержали артистку, отметив, что у нее все должно получиться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «пьяная» Асмус в красном купальнике прошлась по Москве. В комментариях многие подписчики оценили юмор актрисы. Некоторые даже припомнили ей скандальный развод с юмористом Гариком Харламовым.

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