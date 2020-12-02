Наливайки, бюджет и инвестиции: что обсудят в ЗакСе 2 декабря

В среду, 2 декабря, в Петербурге пройдет очередное заседание Законодательного собрания. В повестке – обсуждение нового закона.

Всего в повестке – 17 законопроектов. Ожидается, что парламентарии обсудят закон о региональных инвестиционных проектах. Он, в том числе определит меры стимулирования участников региональных инвестиционных проектов.

Парламентарии также намерены дополнить закон о налоговых льготах. Так, организация, получившая статус участника регионального инвестиционного проекта в Петербурге, сможет уменьшить сумму налога на имущество.

Во втором чтении могут принять поправки к бюджету Петербургу на этот год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Ко второму чтении поправки в закон о бюджете подготовили фракции, губернатор Александр Беглов и бюджетно-финансовый комитет ЗакСа.

Так, Беглов предлагает установить доходы в бюджете Петербурга на этот год на уровне почти 640 млрд рублей, 745 млрд – на следующий и 801 млрд – на 2020-й год.

Расходы при этом могут быть утверждены в сумме 718 млрд рублей на этот год, 790 млрд – на 2021-й и 829 млрд рублей на 2022-й год.

Партия Роста предлагает увеличить субсидии больницам и станциям скорой помощи, а также увеличить расходы на бесплатные медикаменты.

«Справедливая Россия» хочет увеличить субсидии частным образовательных организациям Приморского района.

Депутат Васильев предлагает увеличить бюджетные ассигнования по целевой статье «Субсидии бюджетным учреждениям — общеобразовательным школам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания».

Бюджетно-финансовый комитет хочет перераспределить средства между некоторыми статьями, в том числе компенсировать расходы Боткинской больницы на оборудование и покупку средств индивидуальной защиты.

Во втором чтении в рамках заседания ЗакСа будет представлен проект закона о «наливайках». Судя по всему, ко второму чтению поправок представлено не было, так что законопроект, который должен будет ограничить торговлю спиртным в жилых домах, может быть принят окончательно.