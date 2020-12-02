Судебные приставы в Петербурге помогли женщине получить зарплату в 2,1 млн рублей

Судебные приставы Петербурга помогли учредителю фирмы получить свою зарплату. Женщина работала экономистом в компании, которую учредила, и не получала заработную плату около двух лет.

Теперь взыскательница, хоть и осталась без работы, но стала обладателем крупной денежной суммы и правильной записи в трудовой книжке, сообщает пресс-служба Управления службы судебных приставов по Петербургу. Долг по зарплате составил около 2,1 млн рублей.

Должник — петербургская фирма, занимающаяся созданием высокотехнологичных рецептур антикоррозионных материалов.

Денежные средства поступили на расчетный счет судебных приставов только после того, как должник узнал, что в случае неисполнения решения суда в установленный для добровольного исполнения срок, будет назначен исполнительский сбор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперты подготовили рейтинг российских городов с самыми высокими и самыми низкими зарплатами. Об этом сообщает РИА Новости. На первом месте по размеру оплаты труда оказалась Москва – там в среднем горожане получают 103 тысячи рублей в месяц.