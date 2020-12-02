Городской суд Петербурга отложил заседание по делу жены рэпера Картрайта из-за отсутствия адвоката

Городской суд Петербурга отложил заседание по делу жены рэпера Картрайта из-за отсутствия адвоката
Фото: pixabay

Санкт-Петербургский городской суд перенес на 16 декабря рассмотрение жалобы Марины Кохал на заключение под стражу до 30 декабря 2020 года.

Причиной в объединенной пресс-службе судов Северной столицы называют невозможность узнать мнение обвиняемой о рассмотрении жалобы ввиду отсутствия её защитника, Сергея Лукьянова. Сама Марина Кохал сейчас находится на психолого-психиатрической экспертизе.

Напомним, что по итогам слушания 5 ноября Смольнинский суд Петербурга постановил оставить под арестом жену рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), которую обвиняют в убийстве супруга. После того, как суд озвучил свое решение, юрист, представляющий интересы Марины Кохал, подал апелляционную жалобу. Её должны были рассмотреть в городском суде сегодня, 2 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что результаты первой экспертизы не смогли установить причины смерти Картрайта.

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