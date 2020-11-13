Первая экспертиза не смогла установить причину смерти рэпера Энди Картрайта

Первая экспертиза не смогла установить причину смерти рэпера Энди Картрайта
Рэпер Энди Картрайт. Фото: vk.com/andy_cartwright

Экспертам не удалось установить причину смерти рэпера Энди Картрайта, которого в Петербурге летом нашли расчлененным. Назначена повторная процедура.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемой в убийстве рэпера, его жены Марины Кохал.

По словам адвоката Ирины Скурты, толком стороне обвинения не дали ознакомиться с экспертизой, при этом сообщили о проведении новой процедуры. В заявлении говорится о том, что установить причину смерти по результатам первой не удалось.

Кроме этого, экспертиза показала, что в крови погибшего содержатся наркотики.

«В крови (Картрайта) обнаружено множество разных видов наркотиков: MDMA, оксибутират, какие-то еще формулы, которые в голове не укладываются», – говорится в сообщении адвоката.

Напомним, что тело расчлененного рэпера Энди Картрайта (настоящее имя – Александр Юшко) было найдено в квартире в июле. Обвиняемой по данному делу признали его жену Марину Кохал. Следствие считает, что именно она спланировала убийство своего мужа, а расчленение совершила для скрытия улик.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сына убитого рэпера Энди Картрайта суд оставил в детдоме.

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