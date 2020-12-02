В Невском районе Петербурга скоро заработает новая станция скорой помощи

В Невском районе Петербурга скоро заработает новая станция скорой помощи
Новая подстанция рассчитана на сменную работу шести бригад, которые обслуживают взрослых и детей. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В среду, 2 декабря, губернатор Северной столицы Александр Беглов посетил с инспекционным визитом объекты здравоохранения в Невском и Колпинском районах города.

Среди прочего градоначальник проверил, как готовится к открытию подстанция скорой помощи на Дальневосточном проспекте при поликлинике №8, крупнейшей в Невском районе. Медицинское учреждение должно заработать в начале следующего года, сообщает пресс-служба Смольного.

По словам Беглова, в здании, где размещается подстанция, был сделан капитальный ремонт, заменены инженерные сети и кровля, организованы кабинеты для бригад врачей и приема пациентов. Здесь также смогут оказывать первичную медицинскую помощь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие дополнительные ограничения ждут петербуржцев на Новый год из-за ухудшения ситуации по коронавирусу.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
невский район новости спб станция скорой помощи


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ковид оставил петербуржцев без развлечений на новогодние праздники
В Невском районе Петербурга скоро заработает новая станция скорой помощи
Перед судом предстанет помощник машиниста поезда, из-за которого погибла ...
В Петербурге педагогам старше 50 лет помогут адаптироваться к ...
В Петербурге приступили к строительству перегонного тоннеля между ...
Администрация Ленобласти прокомментировала «столпотворения» у ...
В Петербурге привились от гриппа более 2,7 миллионов человек
Путин поручил начать массовую вакцинацию против COVID-19 на следующей неделе