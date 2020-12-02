Здания бывшего завода «Ливиз» в Петербурге продадут с молотка

В Северной столице 18 декабря пройдет крупнейший аукцион по продаже недвижимости. В качестве лота представлены исторические постройки завода «Ливиз» в центре города общей площадью более 33 тысяч «квадратов».

Начальная стоимость лота составляет 711,1 миллионов рублей, заявил генеральный директор Фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов. Здания бывшего предприятия располагаются на Синопской набережной, 56-58, и, помимо 13 зданий, включает в себя земельный участок площадью более 3 гектаров.

Скорее всего, на месте зданий появится жилой комплекс, бизнес-центр или гостиница. Заявки на приобретение принимаются до 14 декабря, а сами торги намечены на 18 декабря.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что парижский Лувр выставит на аукцион уникальные услуги и произведения искусства. К примеру, среди лотов есть возможность посмотреть на знаменитую «Мону Лизу» Леонардо да Винчи без защитной витрины.