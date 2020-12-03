В Центре протонной терапии начинается вторая очередь строительства корпуса для онкобольных

В Северной столице идет подготовка строительной площадки для возведения онкологического корпуса Центра протонной терапии Медицинского института имени Сергея Березина (МИБС).

Как сообщают в Смольном, об этом рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов при посещении МИБС в четверг, 3 ноября.

«Город будет поддерживать этот проект и помогать. Работа этого центра очень важна не только для Петербурга, но и для страны. С введением нового корпуса центр займет ведущее место в мировой онкологии», – заявил парламентарий.

Отмечается, что в новом здании расположатся лечебные отделения на 186 коек, из которых 50 детских, а также отделения хирургии, диагностики, генетическая, клиническая и морфологическая лаборатории, дневной стационар.

Кроме этого, в корпусе разместится первый в России учебный центр радиологии и лучевой терапии, где будут готовить специалистов для всей страны. Институт инвестирует в проект 5,1 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Смольный обновил дизайн официального сайта.