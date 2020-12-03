В Петербург поступили 1,6 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V»

Вакцина поступила в замороженном виде с соблюдением необходимого температурного режима в пассивных контейнерах. Она не подлежит разморозке и повторной заморозке. Фото: сайт вакцины "Спутник V"

Вакцина поступила в замороженном виде с соблюдением необходимого температурного режима в пассивных контейнерах. Она не подлежит разморозке и повторной заморозке. Фото: сайт вакцины "Спутник V"

В четверг, 3 декабря, в Северную столицу из московского НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава РФ поступила третья партия вакцины «Спутник V» против коронавируса нового типа.

На сегодняшний день это самая объемная партия препарата, прибывшая в Петербург, — 1 600 доз. Первые 442 дозы вакцины получили сотрудники «красных» и реанимационных зон стационаров Северной столицы, принимающих больных коронавирусом. На этот раз лекарства также предназначены для медицинских работников, передает ТАСС.

Сейчас в городе есть два прививочных пункта — городская больница №40 в Сестрорецке и поликлиника №68 Красногвардейского района. Власти, отметим, уже закупили два дополнительных холодильника для хранения вакцины, что позволит в ближайшее время развернуть новые пункты, где можно поставить прививку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве массовая вакцинация стартует уже 5 декабря.