Политех Петербурга презентует в декабре первый серийный электромобиль российского производства

Политех Петербурга презентует в декабре первый серийный электромобиль российского производства
Российский электромобиль будет стоить около миллиона рублей. Фото: pixabay

Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбПУ) им. Петра Великого в середине декабря представит в Москве и Сеерной столице первый серийный электромобиль отечественного производства «Кама-1».

Об этом в среду, 2 декабря, заявил руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» Алексей Боровков. Именно специалисты Центра занимаются разработкой электрокара. Предварительно презентация назначена на 10-11 декабря в Москве, в Петербурге — на 15 декабря.

«Кама-1» является предсерийным образцом, успешно прошедшим все испытания. На данный момент ведутся переговоры об организации тест-драйва электромобиля непосредственно во время демонстрации. При успешном запуске серийного производства, уже в 2021 году любой желающий сможет стать владельцем «Камы-1».
Смарт-кроссовер эконом-класса может проезжать более 250 км без подзарядка, максимальная скорость передвижения составляет 150 км/ч. Кроме того, автомобиль способен работать при температуре до -50 градусов. Покупка «Камы-1» обойдется примерно в 1 млн рублей, а выпускать планируется около 20 тысяч машин ежегодно.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые Политеха создали математическую модель распространения COVID-19.
Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб политех электромобиль


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ВОЗ раскритиковала введение цифровых иммунных паспортов
В Москве попал в больницу музыкант и продюсер Бари Алибасов
СК проводит проверку условий проживания в общежитии в Тайцах
Политех Петербурга презентует в декабре первый серийный электромобиль ...
Все добровольцы старше 60 лет смогут получить вакцину от Covid-19 до конца года
В Петербурге на пересечении КАД с Софийской улицей перекрыли три полосы движения
Повторно отклонен проект перепланировки исторического дома на Ковенском
Матчи чемпионата Европы по футболу на «Газпром Арене» пройдут с ...