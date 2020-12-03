Политех Петербурга презентует в декабре первый серийный электромобиль российского производства

Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбПУ) им. Петра Великого в середине декабря представит в Москве и Сеерной столице первый серийный электромобиль отечественного производства «Кама-1».

Об этом в среду, 2 декабря, заявил руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» Алексей Боровков. Именно специалисты Центра занимаются разработкой электрокара. Предварительно презентация назначена на 10-11 декабря в Москве, в Петербурге — на 15 декабря.

«Кама-1» является предсерийным образцом, успешно прошедшим все испытания. На данный момент ведутся переговоры об организации тест-драйва электромобиля непосредственно во время демонстрации. При успешном запуске серийного производства, уже в 2021 году любой желающий сможет стать владельцем «Камы-1».

Смарт-кроссовер эконом-класса может проезжать более 250 км без подзарядка, максимальная скорость передвижения составляет 150 км/ч. Кроме того, автомобиль способен работать при температуре до -50 градусов. Покупка «Камы-1» обойдется примерно в 1 млн рублей, а выпускать планируется около 20 тысяч машин ежегодно.