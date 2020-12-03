Более 3 миллионов жителей Петербурга привились от гриппа

На этой неделе в Петербурге работают 262 прививочные бригады. Кроме того, в Выборгском, Красногвардейском и Центральном районах продолжают работу 8 передвижных прививочных пунктов. Фото: pixabay

На этой неделе в Петербурге работают 262 прививочные бригады. Кроме того, в Выборгском, Красногвардейском и Центральном районах продолжают работу 8 передвижных прививочных пунктов. Фото: pixabay

По состоянию на начало декабря 3 млн 27 тысяч петербуржцев прошли процедуру вакцинации против гриппа — это почти половина жителей Северной столицы.

Привились 3 027 208 взрослых и 478 982 детей. Как сообщает пресс-служба Смольного, это почти 100% от плана, составленного в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. В общей сложности иммунизацию должны пройти 3,24 млн горожан, из которых 2,7 млн — в рамках нацкалендаря прививок.

Губернатор Александр Беглов отмечает, что в условиях напряженной эпидемиологической обстановки прививаться особенно необходимо. Кроме того, за последний месяц в Петербурге не выявили ни одного случая заболевания сезонным гриппом, в связи с чем было принято решение продлить вакцинацию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург ждет достаточного количества доз вакцины «Спутник V» для запуска массовой вакцинации от коронавируса.