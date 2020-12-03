Беглов: «Когда закончится пандемия, первыми после врачей будут благодарить строителей»

«Хлеб строителя тяжёлый, непростой, но это почетный труд. Вы – созидатели», - заключил глава города. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

«Хлеб строителя тяжёлый, непростой, но это почетный труд. Вы – созидатели», - заключил глава города. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Петербург стал первым российским регионом, преобразовавшим непрофильное учреждение, — выставочный комплекс «Ленэкспо», — в коронавирусный госпиталь. Проект осуществили в кратчайшие сроки, благодаря усилиям строителей.

Об этом в четверг, 3 декабря, заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов в ходе выступления на XVIII съезде строителей Петербурга. По итогам года, каждая четвёртая койка для пациентов с коронавирусом в городе создана с нуля — строители справились в рекордно короткие сроки.

Летом было принято решение сосредоточиться на возведении стационаров-трансформеров, которые могут быстро перепрофилироваться в инфекционную больницу. Всего за 5 месяцев удалось завершить строительство нового корпуса Госпиталя ветеранов войн, в декабре примет первых пациентов новый корпус больницы №33 в Колпино. Кроме того, на базе больницы Святителя Луки подходит к концу создание нового корпуса-трансформера с реанимационным отделением.

«Спасибо всем, кто помогал перепрофилировать наши обычные больницы под COVID-19. Специализированные койко-места, «красные зоны», санпропускники – все это сделано с вашей помощью, вашими руками. Качественно и быстро», – подчеркнул Александр Беглов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о планах по расширению коечного фонда для пациентов с COVID-19 в Петербурге.