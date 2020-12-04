В России разрабатывают около десяти вакцин

Попова заявила, что некоторые из них могут быть успешнее тех, которые уже зарегистрированы.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России продолжают разрабатывать вакцины от коронавируса. Ученые трудятся над десятью препаратами, об этом пишет РИА Новости.

Попова отметила, что вакцину изобретают сотрудники центра Гамалеи, центра «Вектор» и центра Чумакова. Она добавила, что некоторые из них могут быть крайне эффективными.

«Это и вакцина объединенная против гриппа и коронавируса. На основе вируса кори. Целый ряд разработок реализуется сегодня»,

— пояснила Попова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре рассказали, когда остановится распространение коронавируса. Попова призвала граждане соблюдать меры предосторожности.