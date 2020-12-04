По факту ДТП на трассе М-10, где пострадали три человека, проводится проверка

По факту ДТП на трассе М-10, где пострадали три человека, проводится проверка
По факту произошедшего проводится проверка. Фото: pixabay

Правоохранительные органы приступили к проверке по факту аварии в Тосненском районе. В ДТП пострадали три человека, в том числе двое несовершеннолетних.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, что авария произошла в пятницу, 4 декабря на трассе М-10 в районе поселка Рябово. Легковой автомобиль въехал в фуру, а грузовик, пытавшийся уйти от столкновения, вылетел на обочину и пробил ограждение.

В результате столкновения пострадала женщина и двое детей, которым 8 и 16 лет. По данным МВД, все потерпевшие госпитализированы в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Бытовке на Саперной обнаружены тела трех мужчин. Трупы находились в бытовке, расположенной около одного из домов по Саперной улице. На телах не обнаружили следов насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело.

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По факту ДТП на трассе М-10, где пострадали три человека, проводится проверка