Президент «Урала» рассказал о своих ожиданиях от матча с «Зенитом»

Президент «Урала» рассказал о своих ожиданиях от матча с «Зенитом»
ФК "Зенит". Фото: официальный сайт "Зенита"

Представитель футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов рассказал о своих ожиданиях перед матчем с петербургским «Зенитом» в чемпионате России. Своим мнением президент команды поделился в интервью Sports.ru.

«Разумеется, хочется добиться успеха в матче с таким соперником, но понимаем, что будет совсем непросто и недавний матч в Лиге чемпионов нам не помощник», – заявил Григорий Иванов.

Кроме этого, он отметил, что «Зенит» будет злым после поражения от «Брюгге» в Лиге чемпионов, а значит эмоционально настроенным на победу.

Напомним, что матч «Зенита» и «Урала» пройдет в субботу, 5 декабря» в 19:00 по московскому времени. Игра состоится на «Газпром Арене». Также посмотреть поединок можно будет в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Зенит» сыграет домашний матч с «Боруссией» со зрителями на стадионе.

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