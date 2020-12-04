Болельщики «Зенита» смогут заполнить один сектор на матче с «Уралом»

В Северной столице запрещено стопроцентное присутствие зрителей на спортивных мероприятиях из-за коронавируса.

Как сообщает пресс-служба футбольного клуба «Зенит», болельщики команды все равно смогут посетить матч ближайший домашний матч команды. Для этого руководство клуба заранее обратилось в администрацию города получило положительный результат.

Таким образом на матч с «Уралом» в субботу, 5 декабря, смогут прийти фанаты изолированных лож, где вместимость не более 50 человек, а также владельцы сезонных абонементов «бизнес-клубы». Данные болельщики посмотрят матч с сектора А107 на «Газпром Арене».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент «Урала» рассказал о своих ожиданиях от матча с «Зенитом». Специалист отметил, что «Зенит» будет злым после поражения от «Брюгге» в Лиге чемпионов, а значит эмоционально настроенным на победу.