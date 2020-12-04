Путин заявил, что искусственный интеллект может быть помощником и учителем президента

Путин заявил, что искусственный интеллект может быть помощником и учителем президента
"Искусственный интеллект – это, безусловно, основа очередного рывка вперёд всего человечества в своем развитии", - заявил Путин. Фото: сайт Президента России

Президент России Владимир Путин в пятницу, 4 декабря, выступил на видеоконференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AI Journey 2020) на тему «Искусственный интеллект — главная технология XXI века».

Глава государства высказал свое мнение о важности развития технологий искусственного интеллекта (ИИ). По словам Путина, ИИ может стать учителем и помощником, в том числе, для лидера страны. Президент подчеркнул, что эти технологии не являются хайпом — мимолетным модным явлением, — на создание и внедрение ИИ направляются серьезные ресурсы.

Российский лидер добавил, что искусственный интеллект, как и многие другие технологии (например, интернет), несет в себе определенные опасности и риски. Однако, заключил Путин, все зависит от человека, от того, как он будет распоряжаться знаниями и возможностями — как своими, так и искусственного интеллекта.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин предложил Сергею Куликову сменить Анатолия Чубайса на посту главы «Роснано».

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