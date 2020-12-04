«Зениту» разрешили пустить зрителей на матч с «Уралом»

Петербургский «Зенит» сыграет с екатеринбургским «Уралом» в присутствии зрителей.

В пресс-службе сине-бело-голубых сообщили, что 3 декабря в адрес «Зенита» поступил ответ от Смольного на обращение клуба о проведении ближайшего матча на «Газпром Арене».

Городские власти внимательно изучили документы, предоставленные «Зенитом» и приняли решение согласовать допуск ограниченного числа зрителей на матч 17-го тура РПЛ с «Уралом».

В соответствии с разрешением правительства города побывать на матче смогут посетители изолированных лож (каждая вместимостью до 50 человек в соответствии с постановлением), а также владельцы сезонных абонементов в бизнес-клубы. Матч пройдет в субботу, 5 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по петербургского времени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что представитель футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов рассказал о своих ожиданиях перед матчем с петербургским «Зенитом» в чемпионате России.