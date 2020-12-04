Водителей Ленобласти предупредили о гололедице на дорогах

Региональное управление МЧС призвало водителей Ленобласти быть внимательнее на дорогах.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ближайшие выходные в Ленинградской местами прогнозируется слабый мокрый снег и морось. По прогнозу синоптиков, 5-7 декабря на дорогах возможна гололедица.

Водителей попросили соблюдать осторожность, потому что в таких условиях увеличивается риск возникновения ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Ленинградской области смогут насладиться зимним настроением в один из последних дней осени. 28 ноября в регионе ожидается мокрый снег.