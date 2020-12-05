Под Красноярском пытались поджечь отдел полиции

Под Красноярском пытались поджечь отдел полиции
Нарушителя задержали на месте Фото: Pixabay

Неизвестный в селе Шалинское планировал сжечь отдел полиции. Его вовремя задержали, а огонь ликвидировали.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы регионального управления МВД России Владимира Юрченко, злоумышленник пытался спалить административное здание. К отделу полиции он подошел с бутылкой с зажигательной смесью.

В итоге, мужчина совершил поджог, бросив свой самодельный снаряд в здание. Однако нарушителя удалось оперативно задержать, а пожар потушить.

В результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работает оперативная группа, прибыл глава регионального главка МВД Александр Речицкий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вечером, 4 декабря, на Софийской улице во Фрунзенском районе Петербурга загорелась обстановка в бетонном гараже у дома №90.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
красноярск МВД России поджог здания село Шалинское


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Названы отличия рецидива от повторного заражения коронавирусом
Автомобиль такси перевернулся после столкновения с иномаркой на ...
Названы источники звонков с анонимных номеров телефона
В МВД установили ошибки, после которых экзамен на права мотоциклиста прекращается
В Турции продлили срок задержания журналистов НТВ
Под Красноярском пытались поджечь отдел полиции
В Минздраве объяснили рост цен на ртутные градусники и ряд препаратов
Здание бывших железнодорожных касс на Канале Грибоедова продали за 1,1 млрд ...