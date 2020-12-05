Под Красноярском пытались поджечь отдел полиции

Неизвестный в селе Шалинское планировал сжечь отдел полиции. Его вовремя задержали, а огонь ликвидировали.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы регионального управления МВД России Владимира Юрченко, злоумышленник пытался спалить административное здание. К отделу полиции он подошел с бутылкой с зажигательной смесью.

В итоге, мужчина совершил поджог, бросив свой самодельный снаряд в здание. Однако нарушителя удалось оперативно задержать, а пожар потушить.

В результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работает оперативная группа, прибыл глава регионального главка МВД Александр Речицкий.

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