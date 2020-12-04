Обстановка в бетонном гараже загорелась у дома №90

Обстановка в бетонном гараже загорелась у дома №90
Пожарные оперативно прибыли к месту ЧП. Фото: pixabay

Вечером 4 декабря на Софийской улице во Фрунзенском районе Петербурга загорелась обстановка в бетонном гараже у дома №90.

Сообщение о пожаре поступило в 22:04.

В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава и две единицы спецтехники. В бетонном гараже горела обстановка на площади 5 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Справиться с огнем удалось в 23:20. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что из-за взрыва газа во Всеволожске пострадал ребенок и еще 40 человек эвакуированы из дома. Происшествием уже заинтересовался следственный комитет.

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