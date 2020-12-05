«Зенит» сыграет с «Уралом» в чемпионате России 5 декабря

Футбольный «Зенит» проведет очередную встречу в рамках российской Премьер-Лиги против екатеринбургского «Урала». Матч пройдет сегодня, 5 декабря.

Поединок состоится в Северной столице на стадионе «Газпром Арена» в 19:00 по московскому времени. Команды сразятся в рамках 17-го тура чемпионата России по футболу.

Напомним, что на данный момент первую строчку в таблице занимает именно «Зенит» с 32 очками, несмотря на ничейный результат в последнем матче.

Также отметим, что «Урал» занимает 11 строчку с 19 очками. Свой последний матч футболисты «Урала» провели дома, обыграв команду «Сочи».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что болельщики «Зенита» смогут посетить матч с «Уралом» в чемпионате России. Фанаты сине-бело-голубых смогут заполнить один сектор из-за коронавирусных ограничений. На данный момент стопроцентное присутствие зрителей на спортивных мероприятиях в Петербурге запрещено.