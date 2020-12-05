В Ленобласти завершили реставрацию звонницы Тихвинского монастыря

В Древнейшем мужском монастыре Ленинградской области завершили ремонтные работы по реставрации звонницы.

Об этом стало известно в субботу, 5 декабря. Информацию о завершении работ сообщили в Telegram-канале Администрации региона со ссылкой на слова заместителя председателя правительства Администрации Ленинградской области Владимира Цоя.

«По информации Владимира Цоя, в Тихвинском монастыре завершена реставрация звонницы», – говорится в сообщении.

Напомним, что Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь основан в Тихвине по указу Ивана Грозного 10 февраля 1560 года новгородским архиепископом Пименом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге завершилась реставрация парадных интерьеров Юсуповского дворца.

Реставрационные работы начались еще в 2012 году. За это время на восстановление парадных интерьеров Юсуповского дворца выделили, в общей сложности, 778,5 млн рублей, из которых 200 млн — в 2020 году.