В Петербурге за сутки пробы на Covid-19 сдали более 42 тыс. человек

В Северной столице медицинские сотрудники взяли пробы на коронавирусную инфекцию за прошедшие 24 часа у 42 810 пациентов.

Данные об этом предоставили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в субботу, 5 декабря. Отмечается, что в Петербурге на данный момент под наблюдением врачей находится 2 379 пациентов. Из них 51 — в обсерваторе, 1977 — контактные, 351 — на самоизоляции.

Также за минувшие сутки в городе было обработано 2 166 вызовов по номеру 122, который привязан к Единой региональной информационно-справочной службе по вопросам, связанным с коронавирусом.

Кроме этого, в борьбе с инфекцией помогают и волонтеры. С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1069 петербургских волонтеров, из них прошли обучение и аккредитацию 932 человека. Выполнено 2240 заявок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, кому могут отказать в вакцинации против коронавирусной инфекции. Отказать в прививке могут человеку, который имеет определенные заболевания, а также тому, кто уже выполнил прививку от другой инфекции перед вакцинацией от Covid-19.