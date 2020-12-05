В Петербурге празднуют день добровольца

Беглов заявил, что город можно назвать столицей добровольчества.

В Санкт-Петербурге сегодня, 5 декабря, празднуют День волонтера. Губернатор Александр Беглов обратился к добровольцам, отметив, что среди горожан много тех, кто стремится бескорыстно помогать окружающим. Он заявил, что Петербург можно назвать столицей добровольчества. Волонтеры помогают в больницах и соцучреждениях, становятся донорами, ухаживают за животными и многое другое.

Беглов убежден, что благодаря неравнодушным гражданам 2020 год выдался не таким сложным, каким мог бы быть. Напоминаем, что в рамках акции #МыВместе петербуржцы помогли почти 21 тысяч граждан, оказавшимся в непростой ситуации из-за пандемии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что волонтеры в Петербурге привели в порядок историческую плитку в доме Бака. За три встречи добровольцы смогли очистить редкую сегодня метлахскую плитку от слоев застарелой грязи, масляной краски и засохшей жвачки.