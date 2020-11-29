Волонтеры в Петербурге привели в порядок историческую плитку в доме Бака

Пока проект реставрации доходного дома Бака на Кирочной улице проходит стадию согласования, петербургские активисты решили вернуть прежний вид исторической плитке в нижней воздушной галерее парадной.

Приняли участие в отмывании дореволюционного покрытия и жители знаменитого дома. За три встречи добровольцы смогли очистить редкую сегодня метлахскую плитку от слоев застарелой грязи, масляной краски и засохшей жвачки. Волонтеры, однако, считают, что это не последний сеанс — для того, чтобы завершить уборку, им потребуется собраться еще не раз, передает пресс-служба Фонда исторического наследия «Внимание», курирующего проект по отмыванию парадной 115-летнего дома.

Напомним, доходный дом Бака был построен по проекту архитектора Б. И. Гиршовича в 1904-1905 годах в стиле модерн. Здание уже несколько лет собираются реставрировать.

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