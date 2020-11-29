Волонтеры в Петербурге привели в порядок историческую плитку в доме Бака

Волонтеры в Петербурге привели в порядок историческую плитку в доме Бака
Фото: Фонд сохранения исторического наследия "Внимание"

Пока проект реставрации доходного дома Бака на Кирочной улице проходит стадию согласования, петербургские активисты решили вернуть прежний вид исторической плитке в нижней воздушной галерее парадной.

Приняли участие в отмывании дореволюционного покрытия и жители знаменитого дома. За три встречи добровольцы смогли очистить редкую сегодня метлахскую плитку от слоев застарелой грязи, масляной краски и засохшей жвачки. Волонтеры, однако, считают, что это не последний сеанс — для того, чтобы завершить уборку, им потребуется собраться еще не раз, передает пресс-служба Фонда исторического наследия «Внимание», курирующего проект по отмыванию парадной 115-летнего дома.

Напомним, доходный дом Бака был построен по проекту архитектора Б. И. Гиршовича в 1904-1905 годах в стиле модерн. Здание уже несколько лет собираются реставрировать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петергофе завершились работы по реставрации церкви святого Серафима Саровского.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
волонтеры дом бака новости спб реставрация Центральный район


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Волонтеры в Петербурге привели в порядок историческую плитку в доме Бака
Трамп опять заявил о массовом мошенничестве на выборах
В Петербурге ожидаются снег и гололедица в понедельник
Инфекционист раскрыл способ снижения заболеваемости коронавирусом
Солистка Little Big рассказала, как переехала в Петербург 12 лет назад
Юрист перечислил неожиданные предметы, запрещенные к перевозке в личном авто
Черчесов рассказал, когда Дзюба вернется в сборную в качестве капитана
Врач рассказал, как работает естественная защита организма от коронавируса