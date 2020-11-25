В Петергофе завершились работы по реставрации церкви святого Серафима Саровского

Храм сильно пострадал во время Великой Отечественной войны, а также в ходе действий советских властей. Фото: пресс-служба КГИОП

Храм сильно пострадал во время Великой Отечественной войны, а также в ходе действий советских властей. Фото: пресс-служба КГИОП

В среду, 25 ноября, пресс-служба петербургского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) сообщила о завершении реставрационных работ в церкви святого преподобного Серафима Саровского в Петергофе.

По словам председателя ведомства, Сергея Макарова, возвращение церкви исторического вида заняло восемь лет: с 2012 года специалисты восстанавливали пятиглавие, колокольню, реставрировали фасады. При этом работы планируют продолжить и в следующем году — на этот раз займутся интерьерами церкви, разрушенными в советский период.

В общей сложности, на ремонтные работы из городского бюджета выделили почти 253 миллиона рублей. Напомним, что церковь святого преподобного Серафима Саровского подворья Серафиме-Дивеевского монастыря в Петергофе была возведена в 1904-1910 годах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня должна завершиться реставрация чугунных печей в выборгском парке «Монрепо».