Реставрация чугунных печей из усадебного дома в «Монрепо» завершится 25 ноября

Презентация пройдет 25 ноября в 12:00 в реставрационной мастерской. Жителям покажут обновленные чугунные печи из усадебного дома парка «Монрепо».

Как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, посетить мероприятие можно будет по адресу: Санкт-Петербург, 3-я Конная Лахта, д.86.

«Реставраторы покажут фотографии печей, какими они были приняли в работу, процесс реставрации, расскажут интересные факты и продемонстрируют инженерные находки, например, 28 частей, составляющих устройство печи, которые после реставрации будут скрыты от глаз посетителей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что печи из «Монрепо» являются одними из самых больших в России. Их вес около 2-х тонн. Автор данных устройств — известный датский строитель и архитектор Генрих Мелдал.

Работы по восстановлению проводила творческая мастерская под руководством Рустама Игамбердиева, который является челом Союзов художников России. Работы начались еще в середине 2017 года.

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