Выбран самый сексуальный актер 2020 года

Выбран самый сексуальный актер 2020 года
Актера поддержали тысячи поклонников. Фото: Скриншот Instagram

Им стал Сэм Хьюэн, прославившийся благодаря сериалу «Чужестранка».

Пользователи выбрали самого сексуального актера 2020 года. Они поделились своим мнением на портале Just Jared.

Первое место в голосовании занял шотландский актер Сэм Хьюэн, полюбившийся поклонникам за роль в сериале «Чужестранка». За него проголосовали 914 тысяч человек.

На втором месте оказался Хиро Файнс-Тиффин. Свой голос за него отдали 750 тысяч пользователей. Тройку лидеров замыкает Роберт Патинсон – свое предпочтением звезде отдали 45 тысяч человек.

Также в списке оказались Генри Кавилл, Джейми Дорнан, Том Эллис, Крис Эванс, Себастиан Стэн, Кит Харрингтон и музыкант Гарри Стайлс, который появлялся в фильме Кристофера Нолана «Дюнкерк».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы 25 величайших актеров XXI века.

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