Выбран самый сексуальный актер 2020 года

Им стал Сэм Хьюэн, прославившийся благодаря сериалу «Чужестранка».
Пользователи выбрали самого сексуального актера 2020 года. Они поделились своим мнением на портале Just Jared.
Первое место в голосовании занял шотландский актер Сэм Хьюэн, полюбившийся поклонникам за роль в сериале «Чужестранка». За него проголосовали 914 тысяч человек.
На втором месте оказался Хиро Файнс-Тиффин. Свой голос за него отдали 750 тысяч пользователей. Тройку лидеров замыкает Роберт Патинсон – свое предпочтением звезде отдали 45 тысяч человек.
Также в списке оказались Генри Кавилл, Джейми Дорнан, Том Эллис, Крис Эванс, Себастиан Стэн, Кит Харрингтон и музыкант Гарри Стайлс, который появлялся в фильме Кристофера Нолана «Дюнкерк».
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