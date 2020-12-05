В Париже прошла акция протеста против нового законопроекта: задержаны 64 человека

Во Франции прошли протесты против законопроекта о распространении изображений лица полицейского. В ходе столкновений в Париже задержаны 64 человека.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен написал в Twitter, что в ходе акции протеста в столице были ранены восемь правоохранителей. Политик назвал протестующих хулиганами, которые громят республику, а также выразил поддержку стражам порядка.

В ходе протеста митингующие закидывали полицейских камнями и петардами. Также были сожжены как минимум три машины, разбиты окна в зданиях и выбиты камеры видеонаблюдения. Против участников акции был применен слезоточивый газ.

Протесты начались после того, как власти поддержали статью законопроекта «О глобальной безопасности», которая вводит уголовную ответственность за распространение изображений лица или другого элемента идентификации правоохранителя с целью нанести ему вред. За это нарушителю может грозить один год лишения свободы и штраф в размере 45 тыс. евро.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что протестующие в Ереване ворвались в здание парламента.