Российские ученые создали робота для бесконтактного забора анализов на коронавирус

В России ученые создали и запатентовали робота, который сможет бесконтактно забирать мазок у пациента с коронавирусом.

Об этом сообщил один из создателей робота, директор Института конструкторско-технологической информатики РАН Сергей Шептунов. По его словам, в скором времени разработка отправится на медицинские испытания. Шептунов отметил, что на это потребуется около трех-четырех месяцев.

Он разработал робота совместно с главным инженером ООО «Ассистирующие хирургические технологии» Рахимом Нахушевым и академиком РАН Дмитрием Пушкарем, передает РИА Новости.

Прибор сможет взять мазок из зева заболевшего коронавирусом пациента, обезопасив, как самого больного, так и лаборанта. Робот управляется с помощью джойстика.

По словам Шептунова, робота можно использовать в больнице, аэропорту или привезти в маленький город, чтобы протестировать население.

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