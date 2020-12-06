За сутки в Петербурге выявлено 3753 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в Петербурге выявлено 3753 новых случая заражения коронавирусом
Сейчас наблюдается рост заболеваемости. Фото: Pixabay

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 3753 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в воскресенье, 5 декабря в Оперативном штабе по борьбе с пандемией.

В городе на карантине находится 2205 человек. Из них 51 – в обсерваторе, 388 — на самоизоляции, 1766 человек – контактные. За последние сутки в России выявлено 29 039 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 20,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 457 летальных исходов. При этом вылечились 21 342 человека. В списке лидирующих регионов по числу зараженных за сутки по-прежнему Москва, Петербург и Московская область.

С начала пандемии в России выявлено 2 460 770 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 43 141 летальный исход, выздоровело 1 937 738 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с каждым днем количество заболевших растет. Эпидемиологическая обстановка остается неблагополучной. В США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом.

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