Неизвестный с пистолетом напал на пункт выдачи заказов интернет-магазина на проспекте Ветеранов

Неизвестный с пистолетом напал на пункт выдачи заказов интернет-магазина на проспекте Ветеранов
Инцидент произошел на проспекте Ветеранов. Фото: Google View

В субботу, 5 декабря, около 9 часов вечера неизвестный, вооруженный предметом, похожим на пистолет, совершил разбойное нападение на пункт выдачи товаров интернет-магазина на проспекте Ветеранов, 69.

В правоохранительные органы о случившемся заявила менеджер по работе с клиентами, ставшая жертвой нападения. Выяснилось, что злоумышленник заявился в точку выдачи заказов и, применив физическую силу и угрожая оружием, связал пострадавшую скотчем и потребовал выдать все имеющиеся деньги.

Женщина ему, однако, отказала, объяснив, что не располагает наличными, после чего преступник скрылся с места происшествия. По факту попытки грабежа возбуждено уголовное дело. Полицейские предпринимают все меры для задержания разбойника.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали нетрезвого местного жителя, который угрожал пистолетом окружающим.

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