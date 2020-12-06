Неизвестный с пистолетом напал на пункт выдачи заказов интернет-магазина на проспекте Ветеранов

В субботу, 5 декабря, около 9 часов вечера неизвестный, вооруженный предметом, похожим на пистолет, совершил разбойное нападение на пункт выдачи товаров интернет-магазина на проспекте Ветеранов, 69.

В правоохранительные органы о случившемся заявила менеджер по работе с клиентами, ставшая жертвой нападения. Выяснилось, что злоумышленник заявился в точку выдачи заказов и, применив физическую силу и угрожая оружием, связал пострадавшую скотчем и потребовал выдать все имеющиеся деньги.

Женщина ему, однако, отказала, объяснив, что не располагает наличными, после чего преступник скрылся с места происшествия. По факту попытки грабежа возбуждено уголовное дело. Полицейские предпринимают все меры для задержания разбойника.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали нетрезвого местного жителя, который угрожал пистолетом окружающим.