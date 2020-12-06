Два человека пострадали из-за прорыва трубы с горячей водой на Будапештской

Два человека пострадали из-за прорыва трубы с горячей водой на Будапештской
Коммунальная авария произошла в доме №4 по Будапештской улице. Фото: Google View

В воскресенье, 6 декабря, около часу дня во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошла коммунальная авария, после которой пришлось госпитализировать двоих человек.

На первом этаже девятиэтажного дома по Будапештской улице прорвало трубу с горячей воды. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые спустились в подвал и перекрыли стояк, остановив поток кипятка. Ликвидацией коммунальной аварии займутся профильные службы.

К сожалению, в результате прорыва пострадали двое человек: сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать 56-летнего мужчину и 81-летнюю женщину. Они доставлены в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с ожогами ступней средней степени.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Московском районе Северной столицы ликвидировали крупный прорыв трубопровода. На место происшествия пришлось направить семь ремонтно-аварийных бригад.

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