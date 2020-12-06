Начинающим инвесторам в России рассказали о популярных схемах обмана

Нередко аферисты представляются личными консультантами известных компаний в вопросах инвестиций и предлагают свою помощь в организации выгодных вложений. Фото: pixabay

Нередко аферисты представляются личными консультантами известных компаний в вопросах инвестиций и предлагают свою помощь в организации выгодных вложений. Фото: pixabay

Российские мошенники используют имена известных на финансовом рынке брендов, чтобы обманом получать деньги от начинающих инвесторов.

Об этом рассказал председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч. По его словам, брокерский бизнес в стране активно растет, а вместе с ним возрастает и активность мошенников. Чаще всего злоумышленники создают фальшивые сайты, где выкладывают украденные сканы лицензий крупных брокеров, чтобы пробудить доверие инвесторов.

Кроме того, аферисты нередко привлекают граждан бесплатными «курсами инвесторов», где предлагают обучить основам торговли на фондовом рынке. Таким образом они выстраивают что-то вроде финансовой пирамиды, пояснил Салыч РИА Новости. Еще одной популярной схемой обмана является участие в якобы беспроигрышных конкурсах и лотереях, выигрыш от которых необходимо «выгодно инвестировать». В результате человек доверяет финансы мошеннику, вовлекается в процесс «торговли» и теряет не только выигрыш, но и собственные вложения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мошенник выманил у пенсионера 3 млн рублей, притворившись его сыном.