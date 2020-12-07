В Курортном районе 6-летняя девочка получила ожог глаза газовым пистолетом

В Сестрорецке полиция проводит проверку по факту травмирования шестилетней девочки. Ребенок отправлен на амбулаторное лечение после оказания медицинской помощи.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент с ожогом произошел 5 декабря в одном из домов на Дубовском шоссе. По предварительной информации, девочка получила травму роговицы глаза в результате неосторожного обращения с газовым пистолетом, который отец ребенка оставил на полке одной из комнат.

После оказания медицинской помощи ребенок был направлен на амбулаторное лечение. По факту произошедшего проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на проспекте Просвещения мужчина сломал руку 14-летнему обидчику своего сына.