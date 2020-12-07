В Курортном районе 6-летняя девочка получила ожог глаза газовым пистолетом

В Курортном районе 6-летняя девочка получила ожог глаза газовым пистолетом
Девочка получила ожог роговицы глаза. Фото: Pixabay

В Сестрорецке полиция проводит проверку по факту травмирования шестилетней девочки. Ребенок отправлен на амбулаторное лечение после оказания медицинской помощи.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент с ожогом произошел 5 декабря в одном из домов на Дубовском шоссе. По предварительной информации, девочка получила травму роговицы глаза в результате неосторожного обращения с газовым пистолетом, который отец ребенка оставил на полке одной из комнат.

После оказания медицинской помощи ребенок был направлен на амбулаторное лечение. По факту произошедшего проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на проспекте Просвещения мужчина сломал руку 14-летнему обидчику своего сына.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
курортный район несовершенноление ожог глаз ребенок сестрорецк


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Новогоднюю ёлку весом 12 тонн установят на Дворцовой площади 8 декабря
В Петербурге запустят новые международные рейсы по шести направлениям
В России снизилось число выявленных за сутки больных Covid-19
В больницы Петербурга поставили 8 тонн жидкого кислорода местного производства
Жительница Кингисеппа погибла под колесами электрички
Петербургские ученые разошлись в прогнозах пика заболеваемости COVID-19
На «синей» ветке метро Петербурга запустили сеть 5G
В Петербурге за сутки от коронавируса умер 31 человек