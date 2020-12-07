На проспекте Просвещения мужчина сломал руку 14-летнему обидчику своего сына

В субботу, 5 декабря, в полицию Калининского района Северной столицы поступила информация из медицинского учреждения. Врачи сообщили, что к ним доставлен 14-летний подросток с переломом руки.

По предварительным сведениям, на детской площадке во дворе одного из домов по проспекту Просвещения пострадавший мальчик начал конфликтовать с четвероклассником. За младшего участника ссоры заступился отец, который, вероятно, и применил силу в отношении подростка.

В правоохранительные органы, помимо звонка из больницы, поступило также заявление от отца потерпевшего. На данный момент стражи порядка проводят проверку по факту случившегося, направленную на установление всех обстоятельств инцидента.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ходе ссоры между двумя мужчинами возле Южного кладбища в Выборге один из них ударил оппонента ножом.