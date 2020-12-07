Жительница Кингисеппа погибла под колесами электрички

Жительница Кингисеппа погибла под колесами электрички
Машинист подавал сигналы повышенной громкости. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Возле железнодорожной станции Кингисепп в Ленобласти электропоезд сбил женщину. Обстоятельства наезда выясняет транспортная полиция.

Трагедия случилась сегодня утром, 7 декабря. Женщина переходила пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора и игнорировала приближающийся состав.

Как сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО, машинист сигналил и начал экстренно тормозить, но столкновения избежать не удалось.

Погибшей оказалась 39-летняя местная жительница. Расследование происшествия продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодой человек в капюшоне погиб под колесами поезда на ж/д станции Кушелевка.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ж/д транспортная полиция УТ МВД России по СЗФО


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Новогоднюю ёлку весом 12 тонн установят на Дворцовой площади 8 декабря
В Петербурге запустят новые международные рейсы по шести направлениям
В России снизилось число выявленных за сутки больных Covid-19
В больницы Петербурга поставили 8 тонн жидкого кислорода местного производства
Жительница Кингисеппа погибла под колесами электрички
Петербургские ученые разошлись в прогнозах пика заболеваемости COVID-19
На «синей» ветке метро Петербурга запустили сеть 5G
В Петербурге за сутки от коронавируса умер 31 человек