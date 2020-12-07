Жительница Кингисеппа погибла под колесами электрички

Возле железнодорожной станции Кингисепп в Ленобласти электропоезд сбил женщину. Обстоятельства наезда выясняет транспортная полиция.

Трагедия случилась сегодня утром, 7 декабря. Женщина переходила пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора и игнорировала приближающийся состав.

Как сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО, машинист сигналил и начал экстренно тормозить, но столкновения избежать не удалось.

Погибшей оказалась 39-летняя местная жительница. Расследование происшествия продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодой человек в капюшоне погиб под колесами поезда на ж/д станции Кушелевка.