Пробка на проспекте Маршала Жукова из-за столкновения легковушек

Авария создала пробку на Маршала Жукова. Фото: Скриншот из "ВКонтакте"

Авария создала пробку на Маршала Жукова. Фото: Скриншот из "ВКонтакте"

В Петербурге авария на проспекте Маршала Жукова парализовала движение транспорта. На место происшествия прибудут сотрудники спецслужб для устранения ДТП.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте», инцидент произошел в понедельник, 7 декабря. Днем две иномарки столкнулись на проспекте Маршала Жукова возле гипермаркета «Окей». Авария создала проблемы для других водителей.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жительница Кингисеппа погибла под колесами электрички.

Трагедия случилась сегодня утром, 7 декабря. Женщина переходила пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора и игнорировала приближающийся состав. Машинист сигналил и начал экстренно тормозить, но столкновения избежать не удалось.