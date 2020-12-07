Задержанных журналистов НТВ в Турции депортируют в Россию в ближайшее время

Официальная информация о депортации журналистов еще не поступала. Фото: pixabay.com

Официальная информация о депортации журналистов еще не поступала. Фото: pixabay.com

Турецкий суд выпустил российских журналистов из-под стражи в Стамбуле. Их отправят домой в ближайшее время.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу телеканала НТВ в понедельник, 7 декабря. Отмечается, что журналистов Алексея Петрушко и Ивана Малышкина отпустили из-под стражи после показаний генпрокуратуре.

Депортация в Россию произойдет в ближайшее время. Однако официальной информации еще не поступало, отмечают на НТВ.

«По предварительной информации, наших коллег должны депортировать в ближайшее время. Детали пока уточняем: официальной информации пока у нас нет», – говорится в сообщении телеканала.

Напомним, что журналистов задержали в Турции 3 декабря. Они успели сами сообщить в редакцию, что их задержала полиция Стамбула за съемку без разрешения возле центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что турецкий суд рассмотрит дело задержанных журналистов НТВ в Стамбуле.