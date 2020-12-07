На набережной Макарова столкнулись Audi и Toyota

На набережной Макарова столкнулись Audi и Toyota
ДТП на набережной Макарова. Фото: Скриншот группы "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Вечером 7 декабря в Василеостровском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, у дома №12 на набережной Макарова не смогли разъехаться Audi и Toyota.

Свидетели аварии также отметили, что автомобиль марки Audi въехал в другую иномарку. Судя по опубликованным снимкам, машины попали в ДТП, двигаясь в одном направлении.

«Ауди приехала в Краун на набережной Макарова, 12», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербурге» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Всеволожском районе Ленобласти мужчина на Cadillac устроил ДТП, а после выстрелил в лицо другому водителю. Он объявлен в розыск.

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