На набережной Макарова столкнулись Audi и Toyota

Вечером 7 декабря в Василеостровском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.
По словам очевидцев, у дома №12 на набережной Макарова не смогли разъехаться Audi и Toyota.
Свидетели аварии также отметили, что автомобиль марки Audi въехал в другую иномарку. Судя по опубликованным снимкам, машины попали в ДТП, двигаясь в одном направлении.
«Ауди приехала в Краун на набережной Макарова, 12», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербурге» в социальной сети «Вконтакте».
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Всеволожском районе Ленобласти мужчина на Cadillac устроил ДТП, а после выстрелил в лицо другому водителю. Он объявлен в розыск.