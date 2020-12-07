В Байково спасатели тушили частный дом и хозпостройку

В понедельник, 7 декабря, на Центральной улице в поселке Байково в Выборгском районе Ленобласти произошел пожар. Там загорелись частный дом и хозпостройка.

Сообщение о пожаре поступило в 14:28.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. Частный дом и хозпостройка горели на общей площади 24 квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Примерно час пожар потушили. Справиться с огнем удалось в 15:31. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Шушарах вечером 6 декабря произошла серьезная авария. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».