Соперниками России на ЧМ-2022 по футболу станут Хорватия и Словакия

Сборная России по футболу проявит себя в группе Н на отборочном турнире Чемпионата мира 2022 года, который состоится в Катаре.

Жеребьевка состоялась в понедельник, 7 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Цюрихе. Соперниками россиян на отборочных матчах стану команды Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. В общей сложности, участниками европейского отборочного турнира станут сразу 55 сборных, что является абсолютным рекордом.

Первый тур по итогам жеребьевки назначен на 24-25 марта следующего года. Завершение основного этапа — на 1 октября. Победители каждой группы сразятся вежду собой в финальном этапе чемпионата. Ожидается, что за титул победителей будут бороться 13 сборных. Финал будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2021 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский СКА уступил рижскому «Динамо» на матче в Ледовом дворце.