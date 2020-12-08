На улице Михайлова на чердаке дома обнаружили мину времен ВОВ

На улице Михайлова на чердаке дома обнаружили мину времен ВОВ
Обнаруженные снаряды вывозят на специальный полигон для последующего безопасного уничтожения. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Во вторник, 8 декабря, на чердаке одного из домов по улице Михайлова в Калининском районе Северной столицы обнаружили минометную мину времен Великой Отечественной войны.

Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу. Опасную находку нашли местные жители на чердаке дома. Прибывшие к месту происшествия сотрудники экстренных служб оперативно эвакуировали граждан — вывести в безопасное место пришлось 15 человек.

Взрывотехники и кинологи исследовали боеприпас, подтвердив, что это мина военных времен. Снаряд обезвредили и вывезли на полигон для последующего уничтожения. Жильцы успешно вернулись в свои квартиры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице и Ленинградской области нередко находят следы Великой Отечественной войны. Так, на Невском пятачке обнаружили сразу 12 боеприпасов.

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